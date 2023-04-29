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Врач Симонов назвал четыре способа быстро вылечить насморк

Никита Худяков
Общество
Врач Симонов назвал четыре способа быстро вылечить насморк
Фото: Pixabay

Если с насморком ничего не делать, то он может привести к серьезным осложнениям или стать хроническим. Об этом заявил врач-оториноларинголог Глеб Симонов.

Чтобы быстро вылечить насморк, необходимо промывать нос солевым спреем или раствором. Данная процедура не сможет вылечить ринит, но очистит носовые ходы, смоет погибшие клетки и увлажнит слизистые оболочки. Кроме того, необходимо применять вазоконстрикторные капли, которые помогут снять отек и облегчить дыхание.

— Сосудосуживающие средства не лечат насморк, а помогают временно уменьшить количество отделяемого и улучшить дыхание. Применение сосудосуживающих препаратов более трех-пяти дней может вызвать привыкание и зависимость от капель, — сказал Симонов.

По словам врача, увлажнитель воздуха поможет уменьшить уровень воспаления внутри носа и облегчить общее состояние. Также эксперт порекомендовал укреплять иммунитет при помощи отдыха и сна, передает Lenta.ru.

Самостоятельное лечение в домашних условиях может спровоцировать осложнения и затянуть процесс выздоровления. Какие болезни можно исцелить в домашних условиях, а когда самолечение может быть опасно, «Вечерняя Москва» выясняла у врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

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