Армия США приостановила полеты авиации после падения вертолетов

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Сухопутные войска США приостанавливают полеты своей авиации, не задействованной в критически важных операциях, до тех пор, пока все члены летных составов не пройдут необходимую подготовку. Это следует из заявления начальника штаба Сухопутных войск генерала Джеймса Макконвилла в субботу, 29 апреля.

— Все члены летных экипажей, за исключением тех, кто участвует в критически важных заданиях, отстранены от полетов до завершения необходимой подготовки, — отметили в пресс-службе армии США.

Генерал Макконвилл подчеркнул, что Сухопутные войска США сосредоточатся на протоколах подготовки и безопасности, чтобы члены летных экипажей были проинформированы и обучены для безопасного выполнения задач, передает ТАСС.

28 апреля стало известно, что два вертолета армии США разбились во время тренировочного полета на Аляске. На данный момент неизвестно, сколько человек было на борту вертолетов и в каком состоянии они пребывают после крушения.

26 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области.