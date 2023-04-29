Развожаев сообщил, что пожар в Севастополе не угрожает гражданским объектам

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар в топливном резервуаре в Севастополе не угрожает гражданским объектам. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Четвертый ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания. Гражданским объектам ничего не угрожает, — сказал он.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Ситуация находится под контролем всех оперативных служб и пожарных, написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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29 апреля стало известно, что в Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь пожара составляет почти 1000 квадратных метров.

Ночью 24 апреля Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.