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Секретные документы по атомной подводной лодке нашли в туалете британского паба

Никита Худяков
В мире
Секретные документы по атомной подводной лодке нашли в туалете британского паба
Фото: Unsplash

Секретные документы, содержащие информацию об атомной подводной лодке HMS Anson, были найдены в туалетной кабинке британского паба. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила газета The Sun.

Собеседник издания заявил, что ночь в баре была очень оживленной, так как отдыхало большое количество военных.

— Я зашел в туалет, чертежи валялись на полу кабинки. Любой мог их найти, — заявил источник.

Издание отмечает, что файлы, отмеченные грифом секретности, раскрывали внутреннее устройство лодки стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, а также принцип работы торпедных отсеков.

Великобритания 21 марта объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни обедненный уран входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

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