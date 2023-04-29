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Набиуллина: ЦБ не нашел оснований для снижения ключевой ставки

Полина Пашкина
Экономика
Набиуллина: ЦБ не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Фото: пресс-служба Госдумы

В настоящее время нет оснований для снижения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

По ее словам, необходима ценовая стабильность, чтобы для предприятий и экономики в целом обеспечивался доступный кредит.

— Для того чтобы обеспечить достижение цели в четыре процента по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок, — говорится в сообщении на сайте Центробанка РФ.

Набиуллина отметила, что низкая инфляция может сделать кредиты для структурной перестройки экономики более доступными.

Кроме того, Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ. Такое решение будет принято в том случае, если регулятор увидит признаки ускорения инфляции, что «станет угрозой достижения цели — четырех процентов в 2024 году».

Центробанк 28 апреля в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия
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