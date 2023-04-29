Календарь цветения растений-аллергенов составили в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве началось пыление растений-аллергенов. Специалисты комплекса городского хозяйства составили календарь их цветения.

Специалисты рассказали, что интенсивность пыления зависит от метеорологических условий. Чтобы количество аллергенов в атмосфере уменьшилось, необходимы сильный ветер и дождь.

Ольха и орешник на природных территориях столицы зацветают первыми. Цветение приходится примерно на третью декаду марта. Их пыльца является одним из самых сильных аллергенов. Период цветения этих деревьев продолжается примерно три недели.

Однако на смену ольхе и орешнику придут клен, ива, тополь, ясень, вяз и береза. Продолжительность пыления последней составляет в среднем 20 дней. Затем примерно в июне–июле зацветут луговые и злаковые травы. После них с июля по сентябрь пройдет пыление сорных трав.

Для смягчения проявлений поллиноза в определенные периоды аллергикам порекомендовали ограничивать пребывание на улице, передает официальный сайт мэра Москвы.

Аллергики из столицы рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды. Во время грозы может случиться обострение заболевания. Это происходит за счет того, что идет выброс белков из пыльцы растений-аллергенов.