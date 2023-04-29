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В России за сутки выявили 5990 новых случаев коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 5990 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 920 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7186 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 5990 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант заболевания является наиболее заразным.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от «омикрона». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

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