Москвичей пригласили на бесплатные уроки танцев от НКО

Фото: Анна Быкова

В столице работают несколько некоммерческих организаций, которые помогут горожанам научиться танцевать. Москвичи могут разучить балетные па, вальс-бостон, мазурку, кадриль и многое другое.

Занятия доступны детям, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и представителям старшего поколения.

В центре социокультурной анимации «Одухотворение» реализуют принцип инклюзивности. В нем открыты десять различных студий, в которых все участники занимаются на равных.

В колледже «Школа классического танца» проводят лекции и мастер-классы об искусстве балета для детей и подростков, семьи которых не могут оплатить обучение. Дети, попавшие в непростую ситуацию, могут пообщаться со сверстниками и реализовать себя в творчестве.

В Офицерском клубе проходят занятия по историческим танцам: вальсу-бостону, мазурке, кадрили и традиционным русским пляскам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Участники проекта «Московское долголетие» подготовили цикл видеоуроков о здоровье «Советы долголета». В онлайн-формате активисты центров делятся со всеми желающими полезными советами, проводят для них творческие и кулинарные мастер-классы. Горожане смогут позаниматься йогой, сделать зарядку и попрактиковаться в бальных танцах.