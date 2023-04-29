Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ларису Удовиченко

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку РФ Ларису Удовиченко с днем рождения. Телеграмма с поздравлением была опубликована на официальном сайте главы города в субботу, 29 апреля.

— Актриса большого таланта и обаяния, фильмы с вашим блистательным участием являются любимой классикой нашего кино, которая покоряет сердца новых поколений зрителей. Пусть вашим творческим планам всегда сопутствует успех, — говорится в поздравлении.

Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года. Широкой публике она известна благодаря своим культовым ролям в кино. Всего она сыграла более чем в 120 картинах.

27 апреля Собянин направил поздравительную телеграмму президенту Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю в связи с его юбилеем.

18 апреля глава города поздравил с 86-м днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Собянин отметил, что театральная биография Немоляевой, украшенная незабываемыми женскими образами, может быть ярким примером беззаветного служения искусству и сцене.