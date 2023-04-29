Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Граждане активно инт­ересуются информацией о прохождении воен­ной службы по контра­кту. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказали воло­нтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту.

— Люди очень часто подходят, многим инт­ересно. Даже иностра­нцы иногда подходят, спрашивают. Чаще вс­его подходит молодежь 20–30 лет, — сказал один из волонтеров.

Еще один волонтер подтвердила высокий интерес граждан к контрактной службе. По ее словам, недавно к ней подходил пожилой мужчина, у которого в зоне СВО находятся сын и внук. Он узнавал, до какого возраста идет набор на службу и очень сильно хотел попасть в центр на улице Яблочкова.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.