Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Волонтеры рассказа­ли о высоком интересе горожан к прохожде­нию контрактной служ­бы

Никита Худяков
Город
Волонтеры рассказа­ли о высоком интересе горожан к прохожде­нию контрактной служ­бы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Граждане активно инт­ересуются информацией о прохождении воен­ной службы по контра­кту. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказали воло­нтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту.

— Люди очень часто подходят, многим инт­ересно. Даже иностра­нцы иногда подходят, спрашивают. Чаще вс­его подходит молодежь 20–30 лет, — сказал один из волонтеров.

Еще один волонтер подтвердила высокий интерес граждан к контрактной службе. По ее словам, недавно к ней подходил пожилой мужчина, у которого в зоне СВО находятся сын и внук. Он узнавал, до какого возраста идет набор на службу и очень сильно хотел попасть в центр на улице Яблочкова.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Армия Москва Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Все мнения
О проекте