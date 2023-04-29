Волонтеры рассказали о высоком интересе горожан к прохождению контрактной службы
Граждане активно интересуются информацией о прохождении военной службы по контракту. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказали волонтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту.
— Люди очень часто подходят, многим интересно. Даже иностранцы иногда подходят, спрашивают. Чаще всего подходит молодежь 20–30 лет, — сказал один из волонтеров.
Еще один волонтер подтвердила высокий интерес граждан к контрактной службе. По ее словам, недавно к ней подходил пожилой мужчина, у которого в зоне СВО находятся сын и внук. Он узнавал, до какого возраста идет набор на службу и очень сильно хотел попасть в центр на улице Яблочкова.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.