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Посол Андреев: Россия даст ответ ворвавшимся в школу при посольстве властям Польши

Полина Пашкина
В мире
Посол Андреев: Россия даст ответ ворвавшимся в школу при посольстве властям Польши
Фото: shutterstock

Россия даст ответ властям Польши в связи с захватом школы при посольстве РФ. Реакция на такие действия обязательно должна последовать. Об этом в субботу, 29 апреля, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

По его словам, в подобных условиях школа не сможет продолжить работу. Ее планируют восстановить уже в других помещениях дипмиссии, так как посольство России вынудили подчиниться требованиям Польши и освободить здание школы в Варшаве.

— Какая это будет реакция — я не хочу предвосхищать. Решение на этот счет будет приниматься в центре, — сообщил Андреев.

Он отметил, что школьникам обеспечат нормальное завершение учебного года и сдачу экзаменов, передает РИА Новости.

Утром в субботу, 29 апреля, стало известно, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

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