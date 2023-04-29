Главархив рассказал о развитии ветеринарии в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу, 29 апреля, отмечается Международный день ветеринарного врача. В честь праздника специалисты Главархива Москвы рассказали о становлении ветеринарного дела в России.

В 1803 году императору Александру I предложили открыть в Москве, Лубнах и Санкт-Петербурге скотоврачебные училища, но реализовать данное решение не удалось.

В середине XIX века в стране начали открывать ветеринарные училища и организовывать кафедры ветеринарии при Московском университете. Люди, закончившие учреждение, могли претендовать на получение степени магистра ветеринарных наук.

К 1880 году в Москве было создано Общество практических ветеринарных врачей. Его члены анализировали статистику заболеваемости скота.

С документами о работе столичной ветеринарной службы в разные годы можно ознакомиться в читальном зале Главархива, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столичном районе Вешняки открылся круглосуточный стационар для домашних животных. Корреспонденты «Вечерней Москвы» побывали там и рассказали о новом учреждении.