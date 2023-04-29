Волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отметил второй день рождения
В 2023 году волонтерскому корпусу «Амбассадоры ВДНХ» исполнилось два года. За время существования участники движения проработали на Выставке достижений народного хозяйства более восьми тысяч часов. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.
Волонтеры становятся участниками городских мероприятий и проектов. Кроме того, они организовывают события самостоятельно.
— Волонтеры помогают сопровождать мероприятия ко Дню Победы, Дню города, дню рождения ВДНХ и другим масштабным городским и государственным праздникам, а также собственные проекты выставки. Например, во время старта зимнего сезона волонтеры помогали открывать самый большой каток столицы, — сообщил Шогуров.
За все время своей работы «Амбассадоры ВДНХ» помогли провести более 150 мероприятий. Также они организовали свыше 500 опросов посетителей выставки, отсортировали почти тысячу килограммов макулатуры, 29 килограммов батареек и 40 килограммов пластиковых крышек.
В 2022 году четверо участников корпуса получили знак отличия «Волонтер Москвы», передает официальный сайт мэра Москвы.
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать в обычном режиме.