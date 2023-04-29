Волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ» отметил второй день рождения

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

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В 2023 году волонтерскому корпусу «Амбассадоры ВДНХ» исполнилось два года. За время существования участники движения проработали на Выставке достижений народного хозяйства более восьми тысяч часов. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Волонтеры становятся участниками городских мероприятий и проектов. Кроме того, они организовывают события самостоятельно.

— Волонтеры помогают сопровождать мероприятия ко Дню Победы, Дню города, дню рождения ВДНХ и другим масштабным городским и государственным праздникам, а также собственные проекты выставки. Например, во время старта зимнего сезона волонтеры помогали открывать самый большой каток столицы, — сообщил Шогуров.

За все время своей работы «Амбассадоры ВДНХ» помогли провести более 150 мероприятий. Также они организовали свыше 500 опросов посетителей выставки, отсортировали почти тысячу килограммов макулатуры, 29 килограммов батареек и 40 килограммов пластиковых крышек.

В 2022 году четверо участников корпуса получили знак отличия «Волонтер Москвы», передает официальный сайт мэра Москвы.

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать в обычном режиме.