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Приметы и советы

Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали покидать здание

Евгений Жуков
В мире
Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали покидать здание
Фото: shutterstock

Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали покидать здание, в которое утром в субботу, 29 апреля, ворвались представители местного руководства.

В общей сложности на момент вторжения в здании школы находились 29 человек, среди которых оказались сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети. Всем им польские власти велели покинуть здание до 18:00 (19:00 по московскому времени).

После погрузки вещей в грузовик, сотрудники школы начали постепенно покидать здание под композиции «Прощание славянки» и «Катюшу». В школе пока остаются польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества, передает РИА Новости.

Утром в субботу, 29 апреля, представители руководства Польши и местные правоохранители ворвались в школу при посольстве РФ, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, однако получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание.

Позднее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва жестко ответит на вторжение польских властей на территорию школы при российском посольстве в Варшаве.

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