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Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу

Евгений Жуков
В мире
Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу
Фото: Pixabay

Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. Об этом сообщил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

— По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции, — цитирует слова Ананяна ТАСС.

При этом российская сторона, напротив, открыла рейсы до армянской столицы. Так, авиакомпания«Аэрофлот» организовала прямые регулярные рейсы между Сочи и Ереваном. Полеты будут ежедневными на самолетах семейства Airbus A320.

В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в Европу в 2023 году. Как отметил специалист, сейчас россияне могут улететь в ЕС из любой страны, у которой открыто авиасообщение с государством Шенгенского соглашения.

Турция Авиация Армения
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