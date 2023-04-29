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Российская артиллерия загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская артиллерия загнала в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении
Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские расчеты Вооруженных сил РФ загнали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли ему огневое поражение. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает РИА Новости.

Несколько разведывательных беспилотных летательных аппаратов занимались отслеживанием перемещения бойцов Вооруженных сил Украины под населенным пунктом Авдеевка. В режиме реального времени они передавали данные артиллерии.

В результате российские военнослужащие нанесли несколько точечных ударов по личному составу противника, чем и вынудили их покинуть изначально занимаемые позиции. При этом артиллерийский налет в это время не заканчивался.

Когда же украинская группировка заняла новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему, отмечается агентство.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что под Авдеевкой большое количество украинских солдат сдаются в плен российским военнослужащим.

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