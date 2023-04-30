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Приметы и советы

В Брянской области после удара ВСУ погибли два мирных жителя

Ирэна Колесова
Происшествия
В Брянской области после удара ВСУ погибли два мирных жителя
Фото: patriarchia.ru

Два мирных жителя стали жертвами удара со стороны ВСУ, который пришелся по Брянской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, — написал Богомаз в сообщении.

21 апреля результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Тогда пострадавших не было, частично разрушились дома. На месте проводили работы оперативные службы.

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