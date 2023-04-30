В Брянской области после удара ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жителя стали жертвами удара со стороны ВСУ, который пришелся по Брянской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
— В результате нанесенного украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, — написал Богомаз в сообщении.
21 апреля результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Тогда пострадавших не было, частично разрушились дома. На месте проводили работы оперативные службы.