AFP: Во Франции ведут расследование по подозрению в коррупции в российской дочке Auchan

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Расследование по подозрению в коррупции ведет финансовая прокуратура Франции против российского филиала компании Auchan, сообщает Agence France-Presse.

Источник агентства уточняет, что расследование началось еще 2020 году. Компания подвергалась обыскам, а также ее сотрудники в России были допрошены следователями Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции.

По словам источников агентства, вопросы возникли в связи с подозрениями «в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений».

Следует отметить, что расследование не направлено на компанию в целом, а только на ее филиал в России, пишет ТАСС.

Как отмечается, компания Auchan полностью сотрудничает с французскими властями в рамках данного расследования.

29 апреля стало известно, что крупнейшие торговые сети «О’Keй», «Ашан» и «Атак» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили во вторник, 29 марта, в пресс-службе ФАС.