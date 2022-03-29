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«Ашан» и «О’Keй» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Юлия Курганова

Экономика
«Ашан» и «О’Keй» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Крупнейшие торговые сети «О’Keй», «Ашан» и «Атак» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили во вторник, 29 марта, в пресс-службе ФАС.

— Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail уведомили ФАС РФ об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, — рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что торговые сети приняли данное решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения дефицитов.

ФАС продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары, передает агентство.

1 марта сообщалось, что ряд крупных ретейлеров ограничит наценку на некоторые продукты пятью процентами. Сети в рамках механизма минимизируют наценку на четыре категории товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Первыми о готовности к таким мерам заявили «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей».

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