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Облачность и кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Облачность и кратковременные дожди ожидают москвичей в воскресенье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода с редкими прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, 30 апреля. Местами могут пройти небольшие дожди, сообщает сайт российского Гидрометцентра.

Воздух в столице прогреется до 16 градусов тепла. Ночью похолодает примерно до пяти градусов.Ветер будет северо-восточным, его скорость доставит до 11 метров в секунду. Иногда возможны порывы силой до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 742–749 мм ртутного столба.

В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, а в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Аналогичную точку зрения высказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его мнению, жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

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