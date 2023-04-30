Эскалатор на станции метро «Лубянка» закроют на ремонт с 11 мая по 30 июня

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Москва, метро Лубянка Карта всех событий

В период с 11 мая по 30 июня на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 30 апреля.

— С 11 мая по 30 июня 2023 года на станции «Лубянка» (выходы № 2-6) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

В конце мая завершатся ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». Его закрыли на полгода 12 ноября 2022 года. Станции «Автозаводская» и «Орехово» временно стали конечными. Для удобства пассажиров между ними запустили компенсационные бесплатные автобусы КМ.

Почему участку Замоскворецкой линии потребовался ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия отрезка — в материале «Вечерней Москвы».

Специалисты недавно завершили облицовку пола и путевых стен новой плиткой на станции «Коломенская». Кроме того, в подуличном переходе смонтировали более 1200 квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. На станциях «Кантемировская» и «Царицыно» продолжились работы по замене светильников и облицовки.