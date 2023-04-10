Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участок московского метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют в конце мая

Полина Пашкина
Город
Участок московского метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют в конце мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В конце мая завершатся ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Участок на Замоскворецкой линии закрыли на полгода 12 ноября 2022 года. Станции «Автозаводская» и «Орехово» временно стали конечными. Для удобства пассажиров между ними запустили компенсационные бесплатные автобусы КМ.

— Работы идут по графику. Движение по участку запустим в конце мая, — приводит слова Ликсутова ТАСС.

Почему участку Замоскворецкой линии потребовался ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия отрезка — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне специалисты завершили облицовку пола и путевых стен новой плиткой на станции «Коломенская». Кроме того, в подуличном переходе смонтировали более 1200 квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. На станциях «Кантемировская» и «Царицыно» продолжились работы по замене светильников и облицовки.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте