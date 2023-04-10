Участок московского метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют в конце мая

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В конце мая завершатся ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Участок на Замоскворецкой линии закрыли на полгода 12 ноября 2022 года. Станции «Автозаводская» и «Орехово» временно стали конечными. Для удобства пассажиров между ними запустили компенсационные бесплатные автобусы КМ.

— Работы идут по графику. Движение по участку запустим в конце мая, — приводит слова Ликсутова ТАСС.

Почему участку Замоскворецкой линии потребовался ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия отрезка — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне специалисты завершили облицовку пола и путевых стен новой плиткой на станции «Коломенская». Кроме того, в подуличном переходе смонтировали более 1200 квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. На станциях «Кантемировская» и «Царицыно» продолжились работы по замене светильников и облицовки.