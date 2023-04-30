Заморозки наблюдались почти повсеместно в столичном регионе ночью воскресенья

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Заморозки наблюдались почти повсеместно в Московской области, кроме центральной части столицы, ночью воскресенья, 30 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Московской области, по данным на 6:00, заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центральной части Москвы и некоторых соседних территорий, а также их не было в Кашире, — сказал он.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что холоднее всего было в Черустях, Ново-Иерусалиме и Клину, там столбики термометров опустились до минус двух градусов.

Также Леус считает, что жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

30 апреля воздух в Москве прогреется до 16 градусов тепла. Ночью похолодает до пяти градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость доставит до 11 метров в секунду. Иногда возможны порывы силой до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 742–749 миллиметров ртутного столба.

В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, а в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».