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Синоптик Шувалов спрогнозировал десятидневный холод в Москве

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптик Шувалов спрогнозировал десятидневный холод в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве ожидается десятидневный холод. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявил синоптик Александр Шувалов.

Специалист отметил, что похолодание продлится в столице до 9 мая. Отмечается, что 2 и 3 мая в Москве будет ясная погода, температура повысится до плюс 15 градусов.

С 4 мая в столице будет вновь похолодание до плюс 10 градусов, а также ожидаются дожди. С 6 по 8 мая среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов тепла, написал Шувалов в своем Telegram-канале.

30 апреля воздух в Москве прогреется до плюс 16 градусов. Ночью похолодает до пяти градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит до 11 метров в секунду. Иногда возможны порывы силой до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 742–749 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не стоит. Более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы.

В отдельные дни в майские праздники в столице не исключены осадки и порывы ветра. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.

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