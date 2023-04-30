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В России за сутки выявили 5341 новый случай коронавируса

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 5341 новый случай коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 424 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5725 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 5341 новый случай коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавируса является наиболее заразным.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от «омикрона». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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