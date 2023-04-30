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Посол Андреев: Школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая

Никита Худяков
В мире
Посол Андреев: Школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая
Фото: Unsplash

Школа при российском посольстве в Варшаве начнет работу с 10 мая в другом здании. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

— После майских праздников. После 9 мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме, — сказал он.

По словам Андреева, на текущий момент из школы продолжают вывозить имущество. Посол отметил, что протест против силового изъятия здания будет подан 2 мая. В этот день польские учреждения возобновят работу, передает РИА Новости.

Утром 29 апреля стало известно, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

Следственный комитет России даст правовую оценку факту захвата здания школы. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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