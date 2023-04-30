Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено

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Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваев № 3, 16, 47 и 49 на Варшавском шоссе в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта» восстановлено. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Варшавском шоссе, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Трамваи данных маршрутов ранее задерживались. Причины ограничений не уточнялись. Пассажирам рекомендовали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

С 29 апреля перенесены две остановки трамваев № 11 и 25. Речь идет о пунктах «Ярославская улица» и «Академия противопожарной службы». Теперь транспорт останавливается ближе к перекрестку с Ярославской улицей.

Помимо этого, в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.