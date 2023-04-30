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Число погибших при обстреле ВСУ поселка Суземки возросло до четырех человек

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Число погибших при обстреле ВСУ поселка Суземки возросло до четырех человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Число погибших при ночном обстреле поселка Суземки в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до четырех человек. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей, — рассказал он.

По словам губернатора, в поселке введен режим ЧС и продолжается разбор завалов. Сейчас в Суземках работают сотрудники оперативных служб региона, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за удара украинских войск один жилой дом оказался полностью разрушен. Еще два здания получили частичные разрушения.

21 апреля в результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Тогда пострадавших не было, частично разрушились дома. На месте проводили работы оперативные службы.

Еще одна атака на российский регион произошла 19 апреля. Тогда украинская сторона попробовала устроить очередную диверсию, отправив беспилотный летательный аппарат в сторону брянского военкомата в округе Новозыбков. Здание частично пострадало, в нем выбило окна. Пострадавших среди населения нет.

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