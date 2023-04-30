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Школа искусств в поселении Московский готова на 80 процентов

Евгений Белоусов
Город
Школа искусств в поселении Московский готова на 80 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, поселение Московский Карта всех событий

Школа искусств в поселении Московский ТиНАО готова на 80 процентов. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— На 100 процентов выполнены работы по устройству монолитных конструкций, прокладке наружной теплосети, наружного водопровода, сетей связи, — рассказал он.

По словам Жидкина, сейчас строители занимаются внутренними инженерными сетями, устройством кровли и вентилируемого фасада. Также уже были начаты чистовые отделочные работы.

Строящаяся школа будет оборудована большим актовым залом, библиотекой, дошкольными классами, аудиториями для обучения игре на различных музыкальных инструментах, а также студией звукозаписи и залами для хореографии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов проходит строительство 21 нового спортивного объекта. По словам мэра Москвы Сергей Собянина, их общая площадь составит порядка 190 тысяч квадратных метров.

В Новой Москве за счет средств инвесторов с начала 2023 года были построены и введены в эксплуатацию две школы и четыре детских сада. Возведенные образовательные учреждения соответствуют современным подходам к проектированию, строительству и эксплуатации.

Строительство Новая Москва Школы
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