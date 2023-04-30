Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты появятся в Москве в ближайшее время

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 апреля, рассказал о строительстве и запуске в разных районах города спортивных комплексов.

— В Новокосине на улице Суздальской скоро откроется спорткомплекс площадью больше пяти тысяч квадратных метров с бассейнами. Прилегающую территорию озеленили, сделали парковку. В следующем году современный спортивный объект получат жители Гольянова, — заявил он.

По словам Собянина, комплекс в Гольянове будет построен на улице Алтайской. Там строители уже начали разработку котлована.

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Спорткомплекс «Максимум» с ледовым полем и двумя бассейнами начали строить в Южном Бутове. Власти города также выдали разрешение на строительство новых объектов в Останкинском районе и в Северном Бутове.

Также спортивный объект «Акварис» возведут в районе Зябликово уже в следующем году. Еще один оздоровительный комплекс с двумя бассейнами начнут строить в районе Алексеевский в этом году, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Всего в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, в столичном районе Куркино подходит к концу строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч «квадратов».