Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты появятся в Москве в ближайшее время
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 апреля, рассказал о строительстве и запуске в разных районах города спортивных комплексов.
— В Новокосине на улице Суздальской скоро откроется спорткомплекс площадью больше пяти тысяч квадратных метров с бассейнами. Прилегающую территорию озеленили, сделали парковку. В следующем году современный спортивный объект получат жители Гольянова, — заявил он.
По словам Собянина, комплекс в Гольянове будет построен на улице Алтайской. Там строители уже начали разработку котлована.
Спорткомплекс «Максимум» с ледовым полем и двумя бассейнами начали строить в Южном Бутове. Власти города также выдали разрешение на строительство новых объектов в Останкинском районе и в Северном Бутове.
Также спортивный объект «Акварис» возведут в районе Зябликово уже в следующем году. Еще один оздоровительный комплекс с двумя бассейнами начнут строить в районе Алексеевский в этом году, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Всего в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, в столичном районе Куркино подходит к концу строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч «квадратов».