Петр Бирюков поздравил пожарных Москвы с профессиональным праздником

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 30 апреля, поздравил столичных огнеборцев с профессиональным праздником.

— Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы — мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако его главным достоянием всегда были и остаются люди — профессионалы своего дела, — заявил он.

Заммэра отметил, что серьезной проверкой готовности столичного пожарно-спасательного гарнизона к решению сложнейших задач стали лесные пожары в соседних регионах в августе прошлого года. Столичные огнеборцы доказали, что всегда готовы в числе первых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 апреля, поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. По словам главы города, в среднем за год совершается четыре миллиона выездов — более 12 тысяч в сутки. На сегодняшний день московская скорая полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами и самым современным оборудованием.