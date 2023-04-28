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Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Араз Салехов
Город
Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 апреля, поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

— Столичная служба уже больше 100 лет стоит на страже здоровья москвичей и гостей города, оказывая экстренную помощь всем нуждающимся. Всего в московской скорой работают свыше 11 тысяч сотрудников — двух тысяч врачей, более восьми тысяч фельдшеров и медицинских сестер, — сказал он.

По словам главы города, в среднем за год совершается четыре миллиона выездов — более 12 тысяч в сутки. На сегодняшний день московская скорая полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами и самым современным оборудованием, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» активно строятся больницы и поликлиники, а уже работающие учреждения оснащаются современным оборудованием. По словам Собянина, в городе появится свыше 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи.

В некоторых случаях людям может понадобиться помощь медицинских специалистов. Для этого можно вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь. Как это сделать и чем службы отличаются друг от друга — в материале «Вечерней Москвы».

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