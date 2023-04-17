Как вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь

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В некоторых случаях людям может понадобиться помощь медицинских специалистов. Для этого можно вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь. Как это сделать и чем службы отличаются друг от друга — в материале «Вечерней Москвы».

В каких случаях необходимо вызвать скорую или неотложную помощь

В случае, если существует угроза для жизни или необходимость госпитализации, на вызов прибудет скорая помощь, время ожидания которой составит до 20 минут. Речь идет о тяжелых травмах, ранениях, кровотечениях, родах, инфаркте, инсульте, тяжелых инфекционных заболеваниях.

Если опасности для жизни нет, но есть угроза здоровью (например, боли на фоне повышения температуры, изменения артериального давления, связанные с движением и дыханием), на вызов приедет неотложная помощь. Время прибытия бригады составит до двух часов.

Как вызвать скорую или неотложную помощь

Следует позвонить с городского или мобильного телефона по следующим номерам (актуальны для всех операторов связи):

— 103;

— 112 (при необходимости вызова нескольких экстренных служб одновременно).

Соединение с оператором, как правило, происходит в течение нескольких секунд, но в случаях массового поступления звонков может воспроизвестись запись автоответчика. Во время этого позвонивший автоматически окажется в очереди на ответ диспетчера. Необходимо его дождаться, так как если человек положит трубку, то при новом наборе номера оператора он снова окажется в конце очереди звонков.

Что нужно рассказать диспетчеру при вызове скорой помощи

— Краткое описание сложившейся ситуации.

— Номер телефона, с которого поступает звонок.

— Адрес, где находится пострадавший (если помощь нужна человеку на улице, нужны четкие ориентиры; если вызов в квартиру — следует указать место ближайшего заезда к дому, номер подъезда, этажа, кодового замка).

— Фамилия, имя, отчество больного (если известны).

— дата рождения и возраст пациента (если известны).

Как вызвать на дом врача

При наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) доступна услуга вызова врача-терапевта или врача-педиатра на дом.

Вне зависимости от того, к какой поликлинике прикреплен человек, врача можно вызвать только из медицинского учреждения, которое обслуживает адрес его проживания. Для этого необходимо обратиться по телефону Единой медицинской справочной службы 112. Специалистам понадобятся:

— личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения);

— номер полиса ОМС.

При наличии полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) следует позвонить по номеру обслуживающей страховой компании и обратиться за помощью.

Без ОМС можно вызвать скорую или неотложную помощь по номеру телефона 103.

Как получить консультацию врача без выезда на дом

При необходимости получить консультацию врача без выезда на дом или для помощи в оценке ситуации (представляет ли она угрозу для жизни и здоровья человека) можно обратиться по номеру телефона 103 и запросить у диспетчера консультацию старшего врача.

В каких случаях следует обращаться в травмпункт

В случае травмы, не представляющей угрозы для жизни, можно самостоятельно обратиться в травмпункт. Здесь оказывается бесплатная медицинская помощь вне зависимости от наличия страхового полиса.