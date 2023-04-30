ФК «Факел» объявил об уходе Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера

Фото: vk / pfcfakel

Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел». Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе клуба.

— От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу, — заявил сам Пятибратов.

Бывшему главному тренеру 46 лет. Он работал в «Факеле» с 2020 года ассистентом главного тренера. В 2022 году российский специалист возглавил клуб, передает Telegram-канал «ФК «Факел» Воронеж».

Столичное «Торпедо» отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева 22 марта. Под руководством специалиста черно-белые одержали одну победу в 12 матчах.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие возвращения в национальную команду нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы. Для этого, пояснил он, сначала должны быть отменены санкции, которые ФИФА и УЕФА ввели против российских клубов и национальной сборной.