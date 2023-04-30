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«Крыса, которая и вашим, и нашим!»: Кравченко раскритиковала Бардо из-за обмана

Евгений Белоусов
Общество
«Крыса, которая и вашим, и нашим!»: Кравченко раскритиковала Бардо из-за обмана
Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Актриса Мария Кравченко обрушилась с резкой критикой на свою новую коллегу по шоу «Звезды в Африке» Наталью Бардо. Телеведущая всего за несколько дней участия в проекте успела показать себя как не самого надежного человека.

— Среди нас есть крыса! Крыса, которая и вашим, и нашим! Которая пытается усидеть на двух стульях. Я догадываюсь, кто это. Крыса — это Наташа Бардо, — заявила Кравченко.

Сама Бардо еще никак не отреагировала на такие резкие обвинения со стороны коллеги. Однако она с самого начала своего участия в шоу говорила, что ее поступки многим могут прийтись не по душе, передает StarHit.

Продюсер Мария Погребняк и актриса Эвелина Бледанс участвуют в новом сезоне проекта «Звезды в Африке». В рамках шоу их общение кажется дружеским, однако в Сети между ними разгорелся скандал. Поводом для словесной перепалки стала пластическая хирургия.

Бледанс прокомментировала внешность Погребняк до и после пластики. Она заявила, что лицо девушки до операций было намного красивее.

В январе известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова покинула Россию. Знаменитость поделилась соответствующими снимками из аэропорта и самолета на странице в одной из своих социальных сетей. Поклонники теледивы предположили, что она отправилась в южноафриканский город Кейптаун. Фанаты убеждены, что там Бузова примет участие в съемках нового сезона телешоу «Звезды в Африке».

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