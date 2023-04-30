Захарова: От разрыва дипотношений Москвы и Варшавы пострадают живущие в Польше россияне

Фото: МИД РФ

Москва имеет полное право разорвать дипломатические отношения с Варшавой, однако из-за этого могут пострадать живущие в Польше россияне. Такое заявление сделала в воскресенье, 30 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Хочется действовать эмоционально, в порыве. И самое главное — имеем на это право. Они действительно занимаются провокациями на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто говорит: «Да что вообще там наши делают? Взяли чемоданы — поехали», — заявила она.

По словам Захаровой, есть еще одна категория граждан, которая рискует оказаться в уязвимом положении в случае разрыва отношений, — выходцы с территории Украины.

Кроме того, российские дипломаты в Польше занимаются и мемориальной деятельностью, добавила официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Утром 29 апреля стало известно, что в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ. Тогда представители специальной службы сломали калитку и ворвались в здание, после чего повесили цепь с замком, чтобы из школы не было возможности вывезти имущество.

Следственный комитет России даст правовую оценку факту захвата здания школы. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что Москва должна ответить на действия польского руководства. По его словам, Польша постоянно предпринимает попытки решить свои проблемы за счет российской стороны. Именно по этой причине и произошли события в Варшаве.