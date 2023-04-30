SHAMAN почтил память прадеда в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Певец SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти». Об этом Вечерней Москве в воскресенье, 30 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Бабушка Галина Михайловна рассказывала мне о том, что самым страшным воспоминанием ее отца была зима 1941–1942 годов. Стоял такой страшный мороз, что бойцы с трудом могли оторвать шинели от земли, когда шли в атаку. И жуткий голод. Есть было совсем нечего, приходилось готовить крыс, чтобы не умереть, — поделился исполнитель.

В День Победы SHAMAN выступит в Екатеринбурге. Там у него запланирован праздничный концерт.

В беседе с «Вечерней Москвой» SHAMAN рассказал, что у каждого человека есть свой путь, которому он следует. Таким образом исполнитель прокомментировал отъезд некоторых артистов из России после начала специальной военной операции.

С 3 по 31 мая на Арбате пройдет выставка «Они сражались за Родину!», посвященная участникам Великой Отечественной войны. Посетители увидят портреты летчиков, разведчиков, тружеников тыла, контрразведчиков и простых солдат. Гостей заинтересуют такие работы, как «Они сражались за Родину», «В День Победы. Пулеметчик П. П. Шорин», «Непобедимый» и другие.