Папа Римский сообщил о миссии, целью которой является перемирие на Украине

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Папа Римский Франциск заявил журналистам на борту самолета из Венгрии, что сейчас начинается миссия по достижению мира на Украине. Он подчеркнул, что путь к миру интересует всех и он готов сделать все, что необходимо.

На данный момент миссия непубличная, но станет известной общественности, когда будет завершена, отметил понтифик, пишет издание Сorriere.it.

Понтифик добавил, что он все еще намерен встретиться с патриархом Кириллом. Согласно его словам, он имел только один контакт с главой РПЦ с начала российской спецоперации на Украине. Однако, он поддерживает связь с патриархом Кириллом через главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.

Проведение встречи с патриархом Кириллом остается подвешенным, сообщили в материале. В исходном плане она должна была состояться в Иерусалиме, но была отложена из-за военных действий. Но Папа Римский Франциск уверен, что способ наложить теплое общение будет найден.Ранее

Патриарх объявил, что к столкновению России и Запада привело отсутствие общих ценностей, а также норм христианской морали в европейских странах и США. Патриарх Кирилл подчеркнул, что дипломатия разрядки в отношениях западных государств с Москвой оказалась ложной.