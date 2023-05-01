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21-летний служащий ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра предстал перед судебным процессом в Массачусетсе, США, где ему вменяют несанкционированное хранение и распространение секретной информации Минобороны страны.

Согласно следствию, Тейшейра начал выкладывать секретные данные в сеть в феврале 2022 года, результатом чего стало обнародование сотен документов о национальной безопасности США.

По версии следствия, Тейшейра не стремился раскрыть секретную информацию ради общественного блага, разрешения украинского конфликта и друг«их добродетельных целей. Он якобы выразил желание »убить тонну людей, чтобы «отсеять слабоумных», пишет «Коммерсант».

Согласно данным ЦРУ и служб разведки США, обвиняемый размещал информацию о погибших со стороны Украины и России, а также о деятельности российских разведслужб и помощи западных стран Киеву.

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра считал «удручающим» конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на друга Тейшейры.