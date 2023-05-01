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Приметы и советы

Володин предложил направлять взысканные с блогеров налоги на ремонт школ и больниц

Араз Салехов
Общество
Володин предложил направлять взысканные с блогеров налоги на ремонт школ и больниц
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 1 мая, предложил направить взысканные с блогеров налоги на ремонт школ и больниц.

Парламентарий напомнил, что развитие современных технологий создает новые способы обхода закона и обогащения за счет граждан: некоторые используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги, уточнил он. Причем такие суммы доходят до миллиарда рублей.

— Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей, — сказал он.

Володин в своем Telegram-канале заверил, что на сегодняшний день Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений.

Как стало известно, Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Все вышеперечисленные лица попали в черный список, который составило МВД России.

В четверг, 27 апреля, блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».

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