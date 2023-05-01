Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Столичные службы промыли после зимы Монумент Победы на Поклонной горе.

— Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент Победы на Поклонной горе после зимы. Чтобы привести памятник в порядок, потребовалось около восьми часов. Работала бригада из 10 человек, — говорится в сообщении.

Также в работе задействовали спецтехнику — две поливомоечные машины и гидровышку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Сначала памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.