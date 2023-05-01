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Бесплатный кинопоказ о боксере Николае Королеве пройдет в Музее Победы 2 мая

Араз Салехов
Город
Бесплатный кинопоказ о боксере Николае Королеве пройдет в Музее Победы 2 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 2 мая состоится бесплатный кинопоказ о боксере Николае Королеве. Москвичи увидят документально-игровую ленту «Король ринга. Николай Королев». Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Эта история о Николае Королеве — уникальном человеке, который, став королем советского ринга в 19 лет, испытал весь ужас войны, встретил врага лицом к лицу с голыми руками, рискуя жизнью, дважды спас своего командира, вынося его с поля боя, — говорится в материале.

Режиссерами фильма являются Михаил Тюркин и Дмитрий Венгурский.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей совершенно бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих. При этом в День Победы главное здание музея будет работать с 10:00 до 23:00. Вход для посетителей закроют в 19:00.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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