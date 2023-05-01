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Состоялся отборочный этап чемпионата по компьютерному многоборью в центрах московского долголетия

Араз Салехов

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Состоялся отборочный этап чемпионата по компьютерному многоборью в центрах московского долголетия
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На 54 площадках центров московского долголетия состоялся отборочный этап XIII чемпионата по компьютерному многоборью. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— За достаточно короткое время на участие в чемпионате было подано свыше 300 заявок от горожан «серебряного» возраста, — сказал он.

Участникам нужно было продемонстрировать знания по общей цифровой и финансовой грамотности, информационной безопасности, устройству современных смартфонов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 90 мероприятий прошло в проекте «Серебряное наставничество» за месяц.

Москвичи старшего возраста из центров «Московского долголетия» приняли участие в диктанте по событиям Великой Отечественной войны. Проверить свои знания мог любой желающий старше 55 лет.

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