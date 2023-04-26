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Участники «Московского долголетия» примут участие в «Диктанте Победы»

Евгений Белоусов
Город
Участники «Московского долголетия» примут участие в «Диктанте Победы»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москвичи старшего возраста из центров «Московского долголетия» примут участие в диктанте по событиям Великой Отечественной войны, который пройдет в четверг, 27 апреля.

Проверить свои знания может любой желающий старше 55 лет. При необходимости сотрудники помогут участникам зарегистрироваться на сайте акции, чтобы приступить к заданиям.

Сам диктант включает в себя два варианта, в которых участники должны будут ответить на 25 вопросов. Они носят различный характер: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий.

Участники имеют возможность заранее подготовиться к проверке знаний. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и пройти тренировочные задания, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что участниками акции «Тотальный диктант», прошедшей 8 апреля, стали 456 307 человек. В 43 странах мира диктант прошел в очном формате. Еще 103 государства присоединились к акции в онлайн-формате. В России диктант очно написали 125 000 человек.

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». Участники состязания смогут рассказать о себе, проявить наилучшие качества, провести мастер-классы и поделиться опытом с другими.

Диктант Московское долголетие Москва Великая Отечественная война
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