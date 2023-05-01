Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Первомаем

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Московскую федерацию профсоюзов с Праздником Весны и Труда.

— Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда, Днем солидарности трудящихся. Атмосфера Первомая проникнута положением тружеников, которые вносят неоценимый вклад в развитие Москвы, повышают качество жизни в нашей прекрасной столице, — сказал он.

По словам главы города, московские профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов трудящихся. Московская Федерация профсоюзов активно участвует в акции «Москва помогает» и оказывает поддержку участникам специальной военной операции, передает РИА Новости.

Также глава города поздравил горожан с Праздником Весны и Труда. Он напомнил, что в столице продолжают создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты.

Идут первые праздничные выходные, которые продлятся с 29 апреля по 1 мая. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести эти каникулы с максимальной пользой.

На майские праздники в столице усилят контроль за общественной безопасностью.