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Дополнительные меры безопасности примут в Москве на майские праздники

Полина Пашкина
Город
Дополнительные меры безопасности примут в Москве на майские праздники
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На майские праздники в столице усилят контроль за общественной безопасностью. Следить за порядком будут полицейские и военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий и контрольно-распределительных служб при участии народных дружинников.

Жителей и гостей столицы во время мероприятий в честь праздника Весны и Труда будут проверять на наличие запрещенных предметов.

В столице также примут меры антитеррористической безопасности. Планируется создать оперативный штаб, в который войдут руководители ведущих подразделений правоохранительных органов и профильных служб правительства Москвы.

Кроме того, будут усилены следственно-оперативные группы органов внутренних дел для выезда на места возможных происшествий. В городе также планируют усилить охрану жизненно важных объектов, зданий органов власти, важных сооружений, телерадиовещания и жизнеобеспечения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Соцучреждения столицы продолжат работать в майские праздники, однако график некоторых учреждений изменится.

В период майских праздников Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой запустят дополнительные поезда.

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