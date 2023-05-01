Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 1 мая, поздравил горожан с Праздником Весны и Труда.

— Первомай — символ единения людей в созидательной деятельности на благо России. С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни, — сказал он.

Глава города напомнил, что в столице продолжают создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты.

Собянин в своем Telegram-канале пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

Идут первые праздничные выходные, которые продлятся с 29 апреля по 1 мая. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести эти каникулы с максимальной пользой.

На майские праздники в столице усилят контроль за общественной безопасностью. Следить за порядком будут полицейские и военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий и контрольно-распределительных служб при участии народных дружинников.