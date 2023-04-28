Какие программы подготовили столичные парки на празднование Первого мая

Москвичка Галина Волкова в Бирюлевском дендропарке / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Впереди первые праздничные выходные, которые продлятся с 29 апреля по 1 мая. «Вечерняя Москва» выяснила, как провести эти каникулы с максимальной пользой.

Любителям спорта

Всем, кто любит активный отдых, стоит поехать на ВДНХ (проспект Мира, 119), где уже завтра стартует новый спортивный сезон. Так, на площади Промышленности, рядом с павильонами под номерами 57 и 58, заработает площадка для игры в настольный теннис и бадминтон. Весь необходимый инвентарь можно взять в аренду на месте на полчаса или час. В выходные и праздничные дни площадка будет открыта с 11:00 до 22:00.

А 1 мая в парке «Останкино» заработает бесплатный клуб по игре в хоккей на траве с мячом.

Набраться знаний

Музейные площадки на ВДНХ подготовили к 1 мая экскурсионную программу. В центре «Космонавтика и авиация», например, расскажут о людях, которые никогда не бывали за пределами Земли, но сделали все возможное, чтобы полеты в космос стали реальностью. Запланировано три экскурсии: в 13:00, 15:00 и 17:00.

Музей «Слово» приглашает 1 мая на экскурсию «Мир! Труд! Книга!». Гости узнают, как делали первые книги на Руси. Первая экскурсия начнется в 17:00, вторая — в 18:30.

Для детей

Парк развлечений «Остров Мечты» (проспект Андропова, 1) представит 1 мая новые символы парка — Дримчиков. Это семь необычных персонажей с интересной историей и озорными характерами. Посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах. Так, в 13:00 всех желающих научат делать леденцы из карамели, в 15:00 помогут украсить солнцезащитные очки, а в 17:00 расскажут, как делать рисунки из песка в бутылке. Завершится праздник дискотекой с бумажным шоу и шоу мыльных пузырей.

Сочный шашлык

В парке «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1) ждут любителей вкусно поесть. Там с 28 апреля по 1 мая под открытым небом пройдет фестиваль еды. Профессиональные повара приготовят для гостей баранину, свинину, курицу и рыбу на гриле. Также в меню — бургеры, хот-доги, салаты и, конечно же, шашлык.

Весеннее настроение

Стоит заглянуть на площадки фестиваля «Московская весна». Он стартует завтра и продлится по 9 мая. С 29 апреля по 1 мая будет работать «Весенняя мастерская». Опытные садовники расскажут, как вырастить огород на подоконнике, а рукодельницы научат делать панно из сухоцветов. Также желающие сделают скворечники и подпишут открытки для ветеранов. Адреса площадок: moscowseasons.com.

КСТАТИ

Культурный центр ЗИЛ приглашает на «Фестиваль для грустных». В течение двух недель — с 29 апреля по 14 мая — все, кому невесело, могут прийти на лекции, мастерклассы, психологические сессии и другие мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях.

ФАКТ

В Бирюлевском дендропарке 29 апреля пройдет праздник «Любование цветами». Речь идет о растениях, которые называют сакурой. Среди них: спирея серая, яблоня ягодная, миндаль и айва японская.