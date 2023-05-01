Газпром приостановил подачу газа в Армению до 4 мая

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Россия приостановила подачу природного газа в Армению до 4 мая из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

— С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» диаметром 1400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу, — говорится в сообщении.

Как сообщает сайт компании, газоснабжение для жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны.

Также стало известно, что Газпром рассмотрит возможность поставки в 2023 году сверхконтрактных объемов газа в Венгрию. Кроме того, компания изучит возможность отсрочки платежа по этим поставкам.

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта ресурса по газопроводу и в сжиженном виде в Китай, сообщила таможня КНР. Общие поставки составили 2,7 миллиарда кубометров. Россия с большим отрывом обошла Катар, Туркменистан и Австралию.