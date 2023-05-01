Сергей Собянин рассказал об итогах участия московской сборной во Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичные школьники завоевали 1391 диплом в финале Всероссийской олимпиады. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году у московских сборных на 74 диплома больше, чем в прошлом. 35 старшеклассников стали абсолютными победителями, 102 — получили дипломы сразу по нескольким предметам, — сказал он.

Финал олимпиады проходил с 16 марта по 30 апреля. Наград удостоились ученики 219 школ города, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что в Москве состоялось награждение победителей и призеров чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера». Участие в церемонии приняли 949 школьников и студентов колледжей столицы.

Кроме того, девять москвичей стали призерами всероссийского вокального конкурса ХI фестиваля «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды». Участники соревновались в трех номинациях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Призы также получили 48 участников в возрастных группах от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.